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فن

حد ليه شوق في حاجة.. شريف منير ينشر صورة جديده مع علم مصر.. شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:24 ص
شريف منير
شريف منير
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مصطفى كرم

شارك شريف منير جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر شريف منير بالصورة وهو ممسك بعلم مصر وعلق عليها قائلا: "ده بقي العلم إللي إللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل .. العلم فين ؟ هو إنت نسيت تتصور مع العلم ؟ .. العلم أهو .. ده العلم إللي حطيته عندي في بيتي و بتصور معاه ديمًا .. لإني كنت شايله يوم ٣/ ٧ و كان معايا بردو في ٣٠ / ٦ .. يوم الثورة العظيمة .. عرفتوا ليه محتفظ بيه و بتصور ديمًا جنبه ؟".


وتابع" وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي .. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر .. وهذا هو المطلوب حد ليه شوق في حاجة ؟".

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كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.


وأطلق حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتأكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي".

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