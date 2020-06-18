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فن

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:20 ص
ليلى شعير
ليلى شعير
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة ليلى شعير اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 80 واستطاعت الفنانة أن تقدم عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

قالت الفنانة ليلى شعير، إن والدها كان نحاتًّا، ورغم ذلك رفض التمثيل "كان بيقول مافيش حاجة اسمها بنت عيلة تمثل".

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وأضافت شعير، أثناء حوارها التلفزيوني مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة، في حلقة الأربعاء من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على شاشة "سي بي سي cbc"، "والدي كان معارض أني العب باليه ولما شافني برقص قالي اوعي تبطليه".

وكشفت عن أنها عملت في السينما وعمرها 18 عاما، حيث كان أول فيلم لها "عائلة زيزي"، لافتة إلى أنها أثناء تجسيد شخصيتها في هذا العمل لم تكن تعرف اليوجا نهائيا، ولكنها تعلمتها أثناء التصوير، مشيرة إلى أن بعد هذا الفيلم توالت عليها الأعمال منها "السمان والخريف" مع الفنان محمود مرسي.

وتحدثت عن حياتها الشخصية وأزواجها قائلة "زوجي الفنان عمرو الترجمان كان بيحب الفن لكنه اتجه للسياحة وعشنا في باريس ووقتها كنت بحب عرض الأزياء واحترفته هناك، أما زوجي التاني رؤوف أبو إصبع كان كل حاجة بالنسبالي، عمره ما كان بيقولي على حاجة ما تعمليهاش وراح مني كل حاجة لما اتوفى".

وأشارت إلى أنها كانت من المفترض أن تقوم بأداء الشخصية التي أدتها الفنانة يسرا في فيلم "عمارة يعقوبيان"، إلا أن الظروف التي كانت تمر بها حينها منعتها من المُشاركة، "لأن جوزي كان تعبان جدا وكمان والدتي، وساعتها عادل إمام زعل مني".

وعن كواليس فيلم الهروب قالت "أحمد زكي كلمني على دوري في الفيلم الهروب هو وعاطف الطيب، وقلت يالا أجرب وما ندمتش أن الدور صغير لأن الفيلم كان حلو فعلا واضربت منه قلم وتم اعادته 20 مرة". 
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