AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يعلن تمديد حظر التجول في الخرطوم

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، أمس الأربعاء، تمديد حظر التجول في العاصمة الخرطوم حتى التاسع والعشرين من يونيو الحالي، مع تمديد فترة السماح بالحركة داخل الأحياء لـ9 ساعات يوميا.

كما قررت اللجنة بعودة السودانيين العالقين في الخارج، اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت اللجنة، إن قرار تمديد حظر التجوال في الخرطوم، "يهدف لتمكين وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية للعاصمة الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات".

واستثنى القرار بعض المجالات من الحظر الشامل مثل المناطق الصناعية ومنافذ تجارة الجملة، إلى جانب المجالات الهامة مثل الصيدليات.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر الخميس، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8020 إصابة، و487 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في 13 مارس الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. السودان يبدأ حظرا للتجول الشامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

السلطات السودانية: تعطيل الصلوات في المساجد والكنائس بشكل مؤقت

رئيس الوزراء السوداني يقيل والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف الصلوات

السودان يقرر تمديد حظر التجول 3 أسابيع جديدة

السودان يعزل الخرطوم بسبب فيروس كورونا

السودان: 7 وفيات و181 إصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عباس شراقي: ملء إثيوبيا سد النهضة بدون اتفاق يعد إعلان حرب

عجبت لكم يا مصريين.. تامر أمين يعرض صورة مواطن يوصل «كاتيل شاي» بعمود إنارة على الدائري

لاعب جديد على أعتاب الانضمام لـ الأهلي.. تفاصيل

داخل حمام السباحة.. محمد الشرنوبي وراندا رياض في صورة جديدة من شهر العسل

بعد قليل.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة من "على مسئوليتي" في منتصف الليل

عدة المختلعة.. على جمعة يصحح خطأ شائعًا عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط الفلوس يخرج الأكل.. مطعم يعمل ذاتيا للحد من تفشي كورونا

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها