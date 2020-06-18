السودان يعلن تمديد حظر التجول في الخرطوم

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، أمس الأربعاء، تمديد حظر التجول في العاصمة الخرطوم حتى التاسع والعشرين من يونيو الحالي، مع تمديد فترة السماح بالحركة داخل الأحياء لـ9 ساعات يوميا.





كما قررت اللجنة بعودة السودانيين العالقين في الخارج، اعتبارا من الأحد المقبل.





وقالت اللجنة، إن قرار تمديد حظر التجوال في الخرطوم، "يهدف لتمكين وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية للعاصمة الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات".





واستثنى القرار بعض المجالات من الحظر الشامل مثل المناطق الصناعية ومنافذ تجارة الجملة، إلى جانب المجالات الهامة مثل الصيدليات.





وأعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر الخميس، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8020 إصابة، و487 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في 13 مارس الماضي.



