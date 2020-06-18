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محافظات

حملات للرقابة على المنتجات الغذائية بمدن سيناء

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:41 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
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احمد صالح
أصدر الدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بشمال سيناء، تعليمات بتعميم حملات مراقبة الاغذية على جميع محلات تداول الأغذية بمدن المحافظة لإحكام الرقابة علي المنتجات.

وشارك في الحملات: فرحان عيد مراقب عام الأغذية 'ومحمود فراج وعرفات موسى مراقبى اغذية المديرية' و احمد وجيه مفتش اغذية المديرية' ومنصور الشبراوى مراقب عام اداره العريش 'و محمد سعيد ' و اسلام زايد ' وعادل حسين سلمى مفتشى الأغذية ' في تنفيذ حملات الأغذية بمدينة العريش.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ٧ محاضر للقرار ٩٧ كما تحرير ٣ محاضر للقرار ٩٦وتحرير محضر اغلاق و اعدام ٨٣ كيلو أغذية مختلفة كما تم إعدام ٢٨ لتر مشروبات غازية وعصائر .

وفي الشيخ زويد قال احمد محمد عوض مراقب اغذيه الشيخ زويد، إنه تم إعدام ٤٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية وإعدام ٦٧ لتر مشروبات غازيه ومياه معبأة منتهية الصلاحية وتحرير ٤ محضر طبقا للقرار٩٧ و٣ محاضر طبقا للقرار٩٦ .

وحرصت الحملة على تثقيف العاملين بضرورة الوقاية من انتشار فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالواقيات الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعى .

هذا وتتواصل حملات مراقبة الأغذية بشمال سيناء في جهودها من أجل الحفاظ على تقديم غذاء آمن للمواطنين بالمحافظة .

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حملات للرقابة على المنتجات الغذائية بمدن سيناء
حملات للرقابة على المنتجات الغذائية بمدن سيناء
حملات للرقابة على المنتجات الغذائية بمدن سيناء
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