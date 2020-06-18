حملات للرقابة على المنتجات الغذائية بمدن سيناء

أصدر الدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بشمال سيناء ، تعليمات بتعميم حملات مراقبة الاغذية على جميع محلات تداول الأغذية بمدن المحافظة لإحكام الرقابة علي المنتجات. مراقبة





وشارك في الحملات: فرحان عيد مراقب عام الأغذية 'ومحمود فراج وعرفات موسى مراقبى اغذية المديرية ' و احمد وجيه مفتش اغذية المديرية ' ومنصور الشبراوى مراقب عام اداره العريش 'و محمد سعيد ' و اسلام زايد ' وعادل حسين سلمى مفتشى الأغذية ' في تنفيذ حملات الأغذية بمدينة العريش.





وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ٧ محاضر للقرار ٩٧ كما تحرير ٣ محاضر للقرار ٩٦وتحرير محضر اغلاق و اعدام ٨٣ كيلو أغذية مختلفة كما تم إعدام ٢٨ لتر مشروبات غازية وعصائر .





وفي الشيخ زويد قال احمد محمد عوض مراقب اغذيه الشيخ زويد، إنه تم إعدام ٤٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية وإعدام ٦٧ لتر مشروبات غازيه ومياه معبأة منتهية الصلاحية وتحرير ٤ محضر طبقا للقرار٩٧ و٣ محاضر طبقا للقرار٩٦ .





وحرصت الحملة على تثقيف العاملين بضرورة الوقاية من انتشار فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالواقيات الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعى .





هذا وتتواصل حملات مراقبة الأغذية بشمال سيناء في جهودها من أجل الحفاظ على تقديم غذاء آمن للمواطنين بالمحافظة .



