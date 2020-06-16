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تعليم

رفع القمامة من محيط المدارس.. تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تابع عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم بمحافظة شمال سيناء، الاستعداد لتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019م.

وأكد ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازيه الآمنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لهم، لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم الأحد 21 يونيو 2020 الجاري.

وقد تم المرور على غرف الزائرة الصحية والتأكد من وجود الإسعافات الأولية، وطالب بتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي.

وأكد كذلك على الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من محيط المدارس لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة، وسيتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلبة أو المعلمين داخل المحافظة.

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رفع القمامة من محيط المدارس.. تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء
رفع القمامة من محيط المدارس.. تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء
رفع القمامة من محيط المدارس.. تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء
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