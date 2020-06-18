الخليل تعلن الحرب على كورونا.. إغلاق كامل للمدينة





بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، أعلنت مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، إغلاق المدينة وفرض قيود أشد لإحتواء الوباء.





وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن المدينة أغلقت حدودها عند مدخل حلحول بالسواتر الترابية.





وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، وفق إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ إجراءات مانعة لانتشار الوباء بعد تسجيل 35 إصابة في المدينة.





وتقرر إغلاق مدينة حلحول وقرية تفوح ومحيط منطقة عروض المسجد، مسجد المحسنين، لمدة 5 أيام حتى مساء الاثنين المقبل.





ويسمح فقط بعمل محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في تلك المناطق المغلقة.





كما تقرر أن تكون الصلاة في أماكن محددة خارج نطاق الأماكن التي تم الاعلان عنها.



