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أخبار العالم

طرف جديد في الأزمة الليبية.. رسالة من الحكومة الإيرانية عن حل الصراع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:35 م
تعقد مستمر في الازمة
تعقد مستمر في الازمة الليبية بسبب تركيا
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قسم خارجي

خرجت إيران عن صمتها من خلال مسئول رسمي لديها لتطالب بالتهدئة وبالحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، التي تتورط فيها تركيا بشدة،وتواصل خرق الاجراءات الأممية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وطالبت ايران بالحل، وقالت إن إحلال الاستقرار في ليبيا؛ يتطلب أن تدعم كل الدول الإقليمية والدول المؤثرة للعملية السياسية وإجراء حوار، تشارك فيه جميع الأطراف الداخلية.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء "كانت إيران تشدد دائما على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في تقرير مستقبله السياسي دون تدخلات من الخارج، وأنها مقتنعة بأن الأزمة الليبية لا يمكن حلها بسبل عسكرية".


وسبق أن صرَّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل يومين، إثر مباحثات مع نظيره التركي مودود تشاووش أوغلو، بأن إيران وتركيا لديهما وجهات نظر متطابقة حول سبل إنهاء الازمة في ليبيا واليمن.


وتدعم إيران مليشيات طرابلس في توافق مع الشريك التركي الذي يقوم ببث الفوضى في البلد العربي.

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