وزير الإسكان يصدر قرارًا إداريًا لإزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية



وأكد الدكتور عاصم الجزار، مواصلة وزارة الإسكان وهيئاتها وأجهزتها التصدي لمخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، لمنع استغلال المخالفين للظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا.













وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.