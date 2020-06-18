AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يستعرض التطبيقات الإلكترونية للجهات الحكومية في العاصمة الإدارية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:46 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الخميس، مع اللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، في إطار الاستعدادات التي تجرى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء ياسر أبو مندور التطبيقات النمطية والتشاركية المتعلقة بالمرحلة الأولى، وتم إجراء تجارب عملية لعدد من هذه التطبيقات، والتي منها  تطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق إدارة المشروعات القومية، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني والمراسلات، إلى جانب تطبيقات ترتبط بإدارة المحتوى الرقمي، ومنصة العمل الحكومي الموحد، والتخطيط الاستراتيجى.

وخلال عرضه، أوضح مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، أن التطبيقات العاملة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية تنقسم إلى تطبيقات نمطية وتشاركية وهي التي ترتبط بالتطبيقات التي يتم استخدامها داخل جميع الجهات الحكومية، وتطبيقات تخصصية تختص بها كل وزارة أو جهة عن الأخرى، مشيرًا إلى أن مراحل تنفيذ تلك التطبيقات شملت عددًا من الخطوات التنفيذية بدءًا من التصميم والتدبير والتنفيذ الذي يتم في إطاره تحديد الهدف من التطبيق والجهات المستفيدة منه، مع دراسة المتطلبات وتجميع وتحليل المعلومات، ثم يليها عملية تصميم التطبيق وتحديد الأدوات والأساليب التي سيتم التنفيذ من خلالها، ويتخلل ذلك تدبير البرامج والأدوات وتنفيذ التطبيق، ثم تعقبه عملية مراجعة واختبارات فنية على هذه العمليات.

وقال اللواء ياسر أبو مندور: "يلي عملية التصميم إجراء الاختبارات والتشغيل التجريبي، والتي يتم من خلالها تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات التي تدخل في نطاق التطبيقات، ثم يعقب ذلك قيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، وهو ما يتسنى لنا معه تلقي ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة".

وأضاف مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة: "تتمثل المرحلة النهائية لهذه الخطوات في إدخال البيانات والتشغيل النهائي، والتي ترتكز على إدخال البيانات الفعلية بشكل تراكمي أو متدفق، وهو ما يقودنا للتشغيل النهائي لهذه التطبيقات، مع تقديم الدعم الفني والتطوير اللازم أثناء عملية التشغيل".

وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لتنفيذ هذه التطبيقات، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حتى يتسنى إجراء عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لميكنة العمل في الوزارات وجميع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية التدريب المستمر لجميع موظفى الوزارات والجهات المختلفة على هذه التطبيقات، بما يُسهم في النهوض بمستوى أداء جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع الحكومة.. مدبولي يراجع خطط البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يراجع خطط البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية.. ووزير الاتصالات: رقمنة نحو 24.5 مليون وثيقة

تطبيقات إلكترونية ومعدات للميكنة.. مدبولي يتابع خطط انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

أهم الأخبار: وفاة أول طبيب مصري بالخارج.. الوزارات تخطط للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. الكويت تعلن تطبيق حظر شاملًا

التحول الرقمى بالعاصمة الإدارية .. مدبولي: التحدي الأكبر هو الميكنة

رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين.. مدبولى: تحدٍ كبير لأنه يمثل نقلة حقيقية للحكومة

ترشيحاتنا

مصري مسلم.. قصة فؤاد راتب قدم شخصية واحدة طوال حياته فأصبح الخواجة بيجو

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

بكلمات مؤثرة.. محمد عز ينعي مدير أعماله

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

AdvertisementS

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

ياسمين صبري و هنا الزاهد الأبرز.. نجمات تألقن بالفساتين المشجرة في صيف ٢٠٢٠

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى