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أخبار البلد

للحفاظ على عجلة الاقتصاد.. رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:09 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس " كورونا"، مؤكدًا أن هناك متابعة وتنسيقًا على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.

واطمأن رئيس الوزراء على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءًا من يوم الأحد المقبل، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكتمال هذه الإجراءات، موجهًا الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعيًا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على  الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كافة الجهود والترتيبات التي تجرى حاليًا؛ استعدادًا لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، متطرقًا في هذا السياق إلى الحملة الإعلامية التي سيتم إطلاقها لإظهار الاستعدادات المصرية لاستقبال السائحين الأجانب في تلك المحافظات السياحية، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل الدولة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجهود المبذولة استعدادًا لاستئناف الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أيضًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الأندية الرياضية بدأت في أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات.
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