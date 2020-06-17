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أخبار البلد

الحكومة توافق على إنابة وزير التربية والتعليم للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:09 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.

وافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.

كماوافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمارالمنعقدة بتاريخ 9 يونيو الجاري، والخاص بالنزاع القائم بين شركات "بتروكليتيك" وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول.
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