استمرار الحملات البيئية بضواحى بورسعيد لإزالة أبراج الحمام وعشش تربية الدواجن

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صباح اليوم استمرار الحملات البيئية المكثفة لإزالة أبراج الحمام وعشش تربية الدواجن ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى .



وقامت إدارة شئون البيئة بالحي تحت إشراف المشرف العام على البيئة ومدير إدارة شئون البيئة بالحي برصد ومتابعة عدد من شكاوى المواطنين ومتابعة إزالة أبراج الحمام المخالفه وعشش تربيه الدواجن فوق أسطح ومداخل العمارات .

وأكد رئيس الحى ان الحملة أسفرت عن إزالة جزئية لبرج حمام أعلى برج الكمال بمنطقة أبراج النور على ان تتم أعمال استكمال إزالة باقى البرج غدا نظرا لوجود حالة وفاة لصاحب البرج .

وأشار قاسم إلى أنه تم التنبيه بإزالة برج حمام أعلى سطح عمارة 57 بمنطقة زمزم القديمة وفى منطقة استكمال زمزم جار العمل فى إزالة برج حمام بالعمارة 124 بالمنطقة.

وشدّد رئيس الحى على استكمال إزالة عشش لتربية الدواجن بالعمارة 158 والتنبيه بإزالة عشش لتربية الحمام باالعمارتين 8 و 9 وفي منطقة الصفا عمارة 120 جار استكمال إزالة باقى برج الحمام أعلى سطح العمارة .

وقال قاسم إنه تم التأكد من خلال المعاينة بعدم وجود عشش لتربية الدواجن بالعمارة بالمخالفة للشكوى المقدمة وفي منطقة فاطمة الزهراء عمارة 141 تم رصد ومعانيه وجود برج لتربية الحمام أعلى سطح العمارة وتم التنبيه بالإزالة كما تمت إزالة عشة لتربية الكلاب فوق سطح العمارة 34 بمنطقه شباب الخريجين .



وفى سياق آخر قامت إدارة شئون البيئة بالحي بإرسال خطاب إلى مركز مكافحة القوارض والحشرات للقيام برش وتطهير منطقتى بنك الاسكان وشباب الخريجين للقضاء على مشكله الناموس .

وشدّد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة هذه الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة المخالفات البيئية ومتابعة شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها وذلك في إطار جهود الحي المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

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