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اقتصاد

المالية: 258.5 مليار جنيه مصروفات دعم قطاع الصحة بالموازنة الجديدة

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وصول إجمالي مصروفات قــطاع الــصحة بالمــوازنــة الجــديــدة إلى 258.5 مليار جنيه منها رفع الاستثمارات بالقطاع بمعدل 7 مليارات جنيه وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه.

أضاف "معيط" في تصريحات له، أن تلك المصروفات شملت تـــدبـــير 400 مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين.

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أوضح  أنه تم زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــاة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
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