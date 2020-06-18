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حوادث

82 طربة حشيش.. إحباط محاولة لتدوير المخدرات بمطروح .. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:56 م
تدوير مخدر الحشيش
تدوير مخدر الحشيش
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة، وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة مطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكانًا لمزاولة نشاطهما فى الاتجار والترويج.  


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما "82 طربة لمخدر الحشيش  وزنت 20,500 كيلو جرام – 2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوى – 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان - سيارة"، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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