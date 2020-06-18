الدستورية تحجز دعوى بطلان مادة المواريث والوصية لكتابة تقرير بالرأي القانوني

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى بطلان المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.





وتنص المادة 917 من القانون المدني "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.





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