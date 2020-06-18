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رياضة

عماد متعب: الاعتماد على الأفارقة قلل من أعداد مهاجمي مصر

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:45 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد رشاد
قال عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق إن الكرة المصرية تمتلك حاليا مهاجمين واعدين أبرزهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى الجونة.
 



وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية إن ندرة المهاجمين المميزين يرجع إلى الاعتماد على المهاجمين الأفارقة ولكن هناك مهاجمين واعدين حاليًا مثل مصطفي محمد وأحمد ياسر ريان.


وعن هدفه المفضل في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات قال:"هدفي في مرمى المنتخب الجزائري بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لأنه جاء في الدقائق الأخيرة وفرحة الجماهير في وقتها لا تنسي.
 

قناص الأهلى عماد متعب يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.
 

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.
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