دار الإفتاء: يجوز استخدام القلم في الكتابة داخل المصحف للتعلم والتذكر.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز استخدام قلم التحديد في المصحف من أجل التذكر والتعلم؟.









وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استعمال قلم التحديد في المصحف حلال وجائز ولا شيء فيه شرعا.









وأشار إلى أن بعض الناس يقول "النبي قال جردوا القرآن" منوها بأن هذا كان في العصر الأول، فكان ينزل القرآن على النبي فيمليه على الصحابة وكانوا يكتبونه على ألواح، فقال لهم النبي "لا تكتبوا شيئا مع القرآن.









وأوضح، أن السبب في مقولة النبي ألا يأتي أحد بعد سنين من العمر ويفهم أن ما كتب بجوار القرآن هو من القرآن فيختلط عليه الأمر.









وأكد أن الحياة تطورت والقرآن محفوظ بشكل لا خلاف عليه وهذا التحديد بالقلم والكتابة في المصحف لا يجعل هناك خلطا في آيات القرآن.







