AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء: يجوز استخدام القلم في الكتابة داخل المصحف للتعلم والتذكر.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:33 م
دار الإفتاء: يجوز
دار الإفتاء: يجوز استخدام القلم في الكتابة داخل المصحف
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز استخدام قلم التحديد في المصحف من أجل التذكر والتعلم؟. 


وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استعمال قلم التحديد في المصحف حلال وجائز ولا شيء فيه شرعا.


وأشار إلى أن بعض الناس يقول "النبي قال جردوا القرآن" منوها بأن هذا كان في العصر الأول، فكان ينزل القرآن على النبي فيمليه على الصحابة وكانوا يكتبونه على ألواح، فقال لهم النبي "لا تكتبوا شيئا مع القرآن.


وأوضح، أن السبب في مقولة النبي ألا يأتي أحد بعد سنين من العمر ويفهم أن ما كتب بجوار القرآن هو من القرآن فيختلط عليه الأمر.


وأكد أن الحياة تطورت والقرآن محفوظ بشكل لا خلاف عليه وهذا التحديد بالقلم والكتابة في المصحف لا يجعل هناك خلطا في آيات القرآن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. محمد زيدان يكتب: اقرأ.. هل وضعت الإطار العام لمنظومة تعلم البشرية؟

هل تحتسب القراءة خلف قارئ القرآن بأجرين السماع والقراءة ؟

حكم قراءة القرآن أثناء النوم على السرير .. مستشار المفتي يرد

هل تجوز الكتابة في المصحف للتعلم؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز التحديد في المصحف بالقلم للتعلم.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز: 6 كلمات من يقولها يدخل الجنة وإن زنا أو سرق بشرط

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

إصابة 137 حالة .. إعلامية صينية تكشف عن تفاصيل فيروس جديد من سلالة كورونا يضرب بكين..فيديو

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأن الأزمة لم تحدث.. آيسلندا تطوي صفحة وباء كورونا

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

كوب قبل النوم.. مشروب يخلصك من الكرش ويرفع المناعة