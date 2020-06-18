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أخبار العالم

استمرار العدوان.. مروحيات تركية تقصف مواقع شمال العراق

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن قصف مروحيات تركية لمواقع في محيط دهوك شمال العراق، في استمرار واضح للإعتداءات التركية المستمرة. 

وكشف مسئول تركي، اليوم الخميس، عن تخطيط أنقرة لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق، وذلك في تحدي كبير للأراضي العراقية. 

قررت الخارجية العراقية، اليوم، الخميس، استدعاء السفير التركي للمرة الثانية، وذلك للاحتجاج على اجتياح تركيا للشمال العراقي.  

وطالبت الخارجية العراقية من الجانب التركي بضرورة سحب القوات المعتدية على الأراضي العراقية.  
 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول الحكومية. 
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