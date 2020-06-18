جاهز أساعد.. صبحي يتفاعل مع مبادرة أطلقها شباب وزارة الرياضة

في إطار العديد من المبادرات الشبابية التنموية والمجتمعية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة ، أطلق الشباب العاملون بالوزارة مبادرة تحت شعار "جاهز ...أساعد" والتي ترتكز على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لتقديم مساعدات والمستلزمات الطبية والوقائية والمطهرات الصحية وغير ذلك من الأدوات والآليات التي يمكن من خلالها مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء من أوساط العاملين او من خارجها ومن مختلف طوائف المجتمع التي يمكن مساعدتها .





وفور إعلان المبادرة تفاعل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعلن مشاركته في المبادرة من خلال رساله نشرها الوزير عبر الجروب الذى يضم شباب العاملين بالوزارة وكتب الوزير "جاهز ... أساعد".



