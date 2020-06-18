تربية الكلاب في الإسلام .. سبب تحريمها ومتى تجوز؟

يحتاجها في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

وعن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.







فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ» متفق عليه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفِي رواية أخرى: «قِيراطانِ».



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متى يجوز تربية الكلاب؟ هناك عدة منافع وأمور تجيز تربية الكلاب، وهي: الصيد، الحراسة، للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.









هل الكلب نجس؟

أما بالنسبة لنجاسة المكان الذي يوجد فيه الكلب: فجمهور الفقهاء يرون نجاسة الكلب مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» متفق عليه، ويرى الإمام مالك طهارته؛ لأن كل حيٍّ طاهرٌ عنده، وأَوَّلَ هذا الحديثَ بأنه على سبيل التعبد من غير علة، وعلى قول الإمام مالك يكون مكان الكلب طاهرًا.









حكم تربية الكلاب في المنزل قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكلاب الذي يجوز اقتناؤه وتربيته في الكلب؛ هو الكلب الذي يكون للحراسة أو للصيد.



وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ أنه لا يجوز تربية الكلب المدلل في البيت؛ إلا أن بعض الفقهاء أجازوا ذلك لكن بشرط أن يكون صاحبه يحتاج إليه احتياجًا شديدًا، وتكون له منفعة مثل الكفيف الذي لا يهتدي إلى الطريق الصحيح وهذا الكلب يدله عليه.





تربية الكلاب بغرض الحراسة