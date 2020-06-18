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عبدالغفار: تحاليل معامل المستشفيات الجامعية والصحة مجانا لمن تظهر عليهم أعراض كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، إن هناك تنسيقا بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك كوحدة واحدة لمواجهة الوباء.

وأضاف عبد الغفار – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن معامل المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليا بقاعدة بيانات المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأشار أمين عام المستشفيات الجامعية إلى أن ربط الأسرة يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.

وأكد أن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات لمواجهة كورونا والمستشفى الميداني من أحد السيناريوهات، مشيرا إلى أن تحاليل معامل المستشفيات الجامعية ومستشفيات "الصحة" مجانًا لمن تظهر عليهم أعراض كورونا.
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