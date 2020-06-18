عبدالغفار: تحاليل معامل المستشفيات الجامعية والصحة مجانا لمن تظهر عليهم أعراض كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، إن هناك تنسيقا بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك كوحدة واحدة لمواجهة الوباء.





وأضاف عبد الغفار – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن معامل المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليا بقاعدة بيانات المعامل المركزية لوزارة الصحة.





وأشار أمين عام المستشفيات الجامعية إلى أن ربط الأسرة يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.



