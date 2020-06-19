AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب راغبي دراسة الإعلام في مصر.. تعرف على مجالات العمل بعد التخرج

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:04 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث ، العلمي ، عن البرنامج المتميز لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، موضحة أنه من أفضل الجامعات لدراسة الإعلام بنظام الساعات المعتمدة " جامعة القاهرة" فهى مشهود بها إقليميًا ودوليًا فى مجال الإعلام الأكاديمي من حيث التخصصات والبرامج الدراسية.

اقرأ أيضا:


ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مميزات البرنامج قائلة: " #البرنامج_المتميز لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، الاعلام من المجالات الرائدة دائما لما يحدث  من تقدم وانفتاح تكنولوجي.. من أفضل الجامعات لدراسة الإعلام بنظام الساعات المعتمدة " جامعة القاهرة" فهى مشهود بها إقليميًا ودوليًا فى مجال الإعلام الأكاديمي من حيث التخصصات والبرامج الدراسية".


وتابعت: "الإعلام من الدراسات الممتعة والتي تتيح دراسة فنون الكتابة ,الإلقاء, النقد البناء والتصوير وفرص عمل فى مجالات مختلفة: الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان وغيرها".

اقرأ أيضا:

وأوضحت مجالات عمل خريج كلية الإعلام:
• مقدم برامج ومعد
• محرر أخبار \ كاتب
• معلق صوتي
• محلل \ ناقد 
•  مصور 


وكانت قد بادرت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الترويج لعدد من الجامعات المصرية، في إطار مبادرة ادرس في مصر.


ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " في مبادرة ادرس في مصر حريصين على وصولك لحلمك من الخلال الدراسة في أفضل الجامعات المصرية وتقديم المنح المناسبة لك". 


واضافت: "عشان تعرف ممكن تقدم ازاي اتفرج على الفيديو ده https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".


وأوضحت أفضل الجامعات المصرية وفقا لموقع webometrics:
1- جامعة القاهرة
2- جامعة الإسكندرية
3- الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
4- جامعة المنصورة 
5- جامعة عين شمس 
6-  جامعة أسيوط 
7- جامعة بنها 
8-  جامعة الزقازيق
9- جامعة طنطا
10- الجامعة حلوان 
11- جامعة الأزهر 
12- جامعة كفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ادارة الوافدين بالتعليم العالي تطلق قناة يوتيوب جديدة لحملة أدرس في مصر

إقامة على أعلى مستوى.. ادرس في مصر تستعرض المدن الجامعية للوافدين

إدارة الوافدين توضح مميزات الدراسة في مصر للطلاب في الخارج

ادرس فى مصر.. إدارة الوافدين تستقبل طلبات الطلاب الجدد إلكترونيا

للطلاب خارج مصر.. أفضل الجامعات المصرية للدراسة بها

مع تقديم التسهيلات.. جامعات حكومية تفتح باب الالتحاق بها للوافدين..والتقديم أون لاين

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يستقبل 348 مصريا من العالقين بقطر

أخبار النادي الأهلي .. موعد عودة فايلر لتدريبات الفريق.. النادي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم.. ويؤكد: الرباط الصليبي السبب.. فيديو

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

الفنان حسين أبو حجاج: التمثيل مش هيأكلني عيش وورشة الكاوتش متعتي

وفاة الفنان بركات زكي عن عمر يناهز 72 عاما

AdvertisementS

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام