للطلاب راغبي دراسة الإعلام في مصر.. تعرف على مجالات العمل بعد التخرج

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث ، العلمي ، عن البرنامج المتميز لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، موضحة أنه من أفضل الجامعات لدراسة الإعلام بنظام الساعات المعتمدة " جامعة القاهرة" فهى مشهود بها إقليميًا ودوليًا فى مجال الإعلام الأكاديمي من حيث التخصصات والبرامج الدراسية.





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ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مميزات البرنامج قائلة: " #البرنامج_المتميز لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، الاعلام من المجالات الرائدة دائما لما يحدث من تقدم وانفتاح تكنولوجي.. من أفضل الجامعات لدراسة الإعلام بنظام الساعات المعتمدة " جامعة القاهرة" فهى مشهود بها إقليميًا ودوليًا فى مجال الإعلام الأكاديمي من حيث التخصصات والبرامج الدراسية".









وتابعت: "الإعلام من الدراسات الممتعة والتي تتيح دراسة فنون الكتابة ,الإلقاء, النقد البناء والتصوير وفرص عمل فى مجالات مختلفة: الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان وغيرها".





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وأوضحت مجالات عمل خريج كلية الإعلام:

• مقدم برامج ومعد

• محرر أخبار \ كاتب

• معلق صوتي

• محلل \ ناقد

• مصور









وكانت قد بادرت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الترويج لعدد من الجامعات المصرية، في إطار مبادرة ادرس في مصر.









ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " في مبادرة ادرس في مصر حريصين على وصولك لحلمك من الخلال الدراسة في أفضل الجامعات المصرية وتقديم المنح المناسبة لك".









واضافت: "عشان تعرف ممكن تقدم ازاي اتفرج على الفيديو ده https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw "









وأوضحت أفضل الجامعات المصرية وفقا لموقع webometrics:

1- جامعة القاهرة

2- جامعة الإسكندرية

3- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

4- جامعة المنصورة

5- جامعة عين شمس

6- جامعة أسيوط

7- جامعة بنها

8- جامعة الزقازيق

9- جامعة طنطا

10- الجامعة حلوان

11- جامعة الأزهر

12- جامعة كفر الشيخ