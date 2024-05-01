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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات داخل البلاد

قصف روسي
قصف روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق فورونيج وريازان وبيلجورود وكورسك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوية واعترضت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها ثلاث فوق أراضي منطقة فورونيج، وواحدة فوق أراضي منطقة ريازان، وواحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".

وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية

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