روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات داخل البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق فورونيج وريازان وبيلجورود وكورسك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوية واعترضت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها ثلاث فوق أراضي منطقة فورونيج، وواحدة فوق أراضي منطقة ريازان، وواحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".