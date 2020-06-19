الاثنين.. دورة تدريبية أون لاين فى تحليل البيانات بجامعة حلوان

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .
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ومن هذه الدورات دورة للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠
يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.
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وتهدف الدورات؛ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات .
كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي