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تعليم

الاثنين.. دورة تدريبية أون لاين فى تحليل البيانات بجامعة حلوان

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:01 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين . 

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ومن هذه الدورات دورة  للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

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وتهدف الدورات؛ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات . 

كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي
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