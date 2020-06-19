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رياضة

بحبك كل يوم.. محمد ناجي جدو يحتفل بعيد زواجه الـ7 ويوجه رسالة لـ زوجته

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:02 ص
محمد ناجي جدو وزوجتة
محمد ناجي جدو وزوجتة
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مصطفى كرم

احتفل محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونه بعيد زواجه السابع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر جدو صوره له مع زوجته وعلق عليها قائلا "مرت 7 سنوات وانا بحبك كل يوم اكتر ذكرى سنوية سعيدة يا زوجتي".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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