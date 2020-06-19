أوكا: العنصرية سبب فشل احترافي وحرس الحدود رفض انضمامي لـ الأهلي.. فيديو

أكد أحمد سعيد اوكا نجم فريق نادي مصر أن النادي الأهلي تقدم بمفاوضات رسميه لضمه عقب كأس العالم للقارات موسم 2009 في جنوب افريقيا مشددا ان عدلي القيعي مدير التعاقدات فاوضه من اجل الانضمام لـ الاهلي ولكن حرس الحدور رفض.
وأضاف اوكا في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن حرس الحدودو وقتها انضمامه لـ الاهلي حيث اخبره المسؤولين انهم لم يقدم اي شىء للفريق على الرغم من التتويج بـ 3 بطولات مشددا ان اضطر للبقاء في حرس الحدود وتجديد تعاقده مع الفريق.
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وأكمل أن انضمامه لـ الاهلي كان سيضيف له الكثير بمسيرته الاحترافيه مشددا انه انضم عقب ذلك لـ ليرس البلجيكي حيث كان يقدم اداء جيد مع الفريق ولكنه تعرض لـ العنصرية.
وتابع أن جماهير الفريق البلجيكي كانت تهاجمه باستمرارا لذلك فضل العودة للدوري المصري