مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 -6-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020، عدد من المواجهات منها مباريات الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري البرتغالي ونعرض في السطور التالية مواعيد تلك المباريات.
وكانت كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، قررت استئناف مباريات الدوري بعد تجميد النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فريق نورويتش سيتى X فريق ساوثهامبتون - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD2
فريق توتنهام هوتسبير X فريق مانشستر يونايتد - 9:15 مساءا - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فريق ريال مايوركا X فريق ليجانيس - 7:30 مساءا- beIN SPORT HD 4
فريق غرناطة X فريق فياريال - 7:30 مساءا - beIN SPORT HD
فريق إشبيلية X فريق برشلونة - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
فريق فيتوريا جيماريش X فريق موريرينسى - 8:00 مساءا - Sport TV 1
فريق فاماليكاو X فريق سبورتنج براجا - 10:15 مساءا - Sport TV 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
فريق أنقرة جوجو X فريق إسطنبول باشاك شهير - 8:00 مساءا- beIN SPORT HD 1