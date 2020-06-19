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المستشار السابق للرئيس الأمريكي: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:39 ص
المستشار السابق للرئيس
المستشار السابق للرئيس الأمريكي
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محمود محسن
أذاعت فضائية فرنسا 24 تصريحات المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة أن دونالد ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند"، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.

في الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينج المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الإيجور والأقليات الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا بمسائل العالم.

وقال بولتون لشبكة "ايه بس سي" الإخبارية في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة "لم أميّز في الحقيقية أي مبدأ توجيهي باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب".
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