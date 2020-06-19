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فن

رسمها أحد المتابعين.. سلمى أبو ضيف تنشر صورة جديدة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:55 ص
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورتها الجديدة، والتى رسمها لها أحد المتابعين.

وظهرت سلمى أبو ضيف فى الصورة المرسومة لها من قبل أحد جماهيرها بلوك كلاسيكى.

وعلق متابيعها كالتالى:
-قمر ماشاء الله ، وعلق أخر "اللى عمل الصورة مبدع".


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يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

 وسلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما،.



ومن أبرز الأدوار التى ظهرت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.
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