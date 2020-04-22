انا طلعت في التليفزيون.. سلمى أبو ضيف تقلد محمد هنيدي على تيك توك

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصى على موقع الفيديوهات "تيك توك".









وظهرت سلمي أبو ضيف من الحجر المنزلي بتحد كوميدي جديد وهي تتقمص شخصيه الفنان محمد هنيدي ، قائله "ايه الي بيحصل انا طلعت في التليفزيون و العيله كلها شافتني ".









يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.









وسلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما،.





ومن أبرز الأدوار التى ظهرت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.