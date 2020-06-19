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رياضة

استعدادا لعودة النشاط الرياضي.. نادي القناة يعتمد تشكيل اللجنة الطبية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:02 ص
مجلس ادارة نادي القناة
مجلس ادارة نادي القناة
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عبدالله هشام
إعتمد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة رسميا اللجنة الطبية التي ستكون مشرفة على تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية وذلك في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضي.

وتضم اللجنة كلا من الدكتور عمر حسن رئيس اللجنة
الكابتن مرسي السيد عضو اللجنة
الدكتور احمد عبد الرحمن عضو اللجنة
الدكتور محمود خليفة عضو اللجنة
الدكتور محمود سعيد عضو اللجنة
الدكتور محمد صلاح عضو اللجنة

يأتى ذلك بعدما عقد مجلس ادارة النادي اجتماعا لبحث الاستعدادات عودة النشاط الرياضي وفق قرارات الحكومة المصرية .

ويحتل فريق القناة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول برصيد 32 نقطة 
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