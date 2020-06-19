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محافظات

صحة الإسكندرية: شفاء 34 من مصابي فيروس كورونا أمس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:37 م
متعافين من فيروس
متعافين من فيروس كورونا - أرشيفية
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قسم المحافظات
قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد-١٩ الذي يسببه فيروس كورونا الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية أمس بلغ ٣٤ حالة.

وأوضح "عبد الغنى" أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ ١٦ حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين وبمستشفى حميات الاسكندرية ثلاث حالات وبمستشفى صدر كوم الشقافة ٨ حالات، علاوة على شفاء ٥ من حالات العزل المنزلي.

وأعلنت مستشفى العجمي صباح اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات التي خرجت من المستشفى حتى الآن بلغ 240 حالة، عقب تلقيهم الرعاية اللازمة في المستشفى وتحسن حالتهم وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

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يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي.

ونص القرار على أن يتولى الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.
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