بالتعاون مع محمية نبق.. غواصو دهب ينظمون حملة نظافة تحت الماء لحماية التنوع البيولوجى

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيام عدد من الغواصين بمدينة دهب بتنظيم حملة نظافة تحت الماء بمناطق اللاجونه وسقالة مسطحات دهب و منطقة مخر سيل المسبط واللايت هاوس و منطقة وادى قنى بالتعاون مع محمية نبق لحماية التنوع البيولوجى.





واوضحت ياسمين فؤاد ان الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى و العاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها .





شارك فى الحملة عدد 104 غطاس على مدار ثلاث ايام لحماية التنوع البيولوجى متخذين كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

و قد اسفرت الحملة عن ازالة كمية كبيرة من المخلفات التى تقدر بحاولى 3 طن تقريبا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية و الزجاجية والمعدنية والخشبية و غيرها ، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.

يأتى اقامة حملة النظافة استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة و غير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة و العمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون الجهات المعنية .