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أخبار البلد

بالتعاون مع محمية نبق.. غواصو دهب ينظمون حملة نظافة تحت الماء لحماية التنوع البيولوجى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيام عدد من الغواصين  بمدينة دهب بتنظيم حملة نظافة تحت الماء بمناطق اللاجونه وسقالة مسطحات دهب و منطقة مخر سيل المسبط واللايت هاوس و منطقة وادى قنى بالتعاون مع محمية نبق  لحماية التنوع البيولوجى.       

واوضحت ياسمين فؤاد ان الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى و العاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها     .

 شارك فى الحملة عدد 104 غطاس على مدار ثلاث ايام لحماية التنوع البيولوجى متخذين كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.  
 
و قد اسفرت الحملة عن ازالة كمية كبيرة من المخلفات التى تقدر بحاولى 3 طن تقريبا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية و الزجاجية والمعدنية والخشبية و غيرها ، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.
 
يأتى  اقامة حملة النظافة استمرارا  لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة و غير تقليدية مع المجتمع  لدعم العمل البيئى وفق آليات  التنمية المستدامة و العمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون  الجهات المعنية .
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