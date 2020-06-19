100 ألف لوحة فنية.. جولة في متحف أوفيزي الايطالي

متحف أوفيزي ذلك الاسم اللامع فى سماء الثقافة والتاريخ العالمى، منبرا خرج من أرض ايطاليا عام 1560 بيد جورجيو فارساي لتنتهى الاعمال به عام 1581 بيد الفونسو باريجي وبرناندو، ليكون المقصد الثقافى الأشهر بين نظرائه .





يضم متحف أوفيزي الايطالي بين جدرانه ، لوحات قدرت بعدد ، 100 الف لوحة فنية، فردت على مساحة 13 الف متر مربع بـ 45 غرفة ، ليتسع لقرابة 2 مليون سائح سنويا ، حتى أثناء مرورك بممراته ستجد تحفا فنية ثرية لها قيمتها التاريخية ستجذبك دون أن تشعر.





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تزين متحف أوفيزي بأيقونات الفن و اللوحات الابداعية الشهيرة ، نحت و رسمت بأيدي أشهر الفنانين ، منهم مايكل انجلو ، ليوناردو دافنشي ، بوتيتشبلي ، بالاضافة الى مئات الاعمال الفنية ، التى صنعت بيد محترفي الفن وعمالقة الأوبرا.





يعد المتحف من اقدم الكيانات الفنية والمعمارية ، الكائنة بقصر ديجلي أوفيزى ، بفلورنسا ايطاليا ، ويجسد أعتى رمز للسياحة الثقافية، والذى يعد واجهة سياحية فريدة .



