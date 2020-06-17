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ثقافة

من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:02 م
متحف ركن الفاروق
متحف ركن الفاروق
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محمد الاسكندرانى
عرفت حلوان أنها المشتى الأمثل للملوك والأمراء، بنيت على يد عبدالعزيز بن مروان عام 686 وفقا لما ذكرة كتاب "أصل الأشياء".

فضّل الملك فاروق حلوان لينشئ عام 1941 م استراحته، على مساحة 11600 متر مربع، ليجعلها تحفة فنية تأخذ شكل المركب الشراعي، تطل على النيل مزينة باللوحات الفنية، والتحف النادرة للأسرة الملكية، ليكون أيقونة تزين نهر النيل بمنطقة حلوان.


أذا كنت عاشقا للتحف و الحضارة ، ننصحك بزيارة متحف ركن الفاروق، لتري اناقة وعبق التاريخ وكنوز الملوك، والصور والغرف الملكية.

نصطحب قارئ "صدى البلد" مع تفاصيل رحلته إلى متحف ركن الفاروق، حيث الاناقة و الابداع.

تستطيع الوصول الى متحف ركن الفاروق، عبر طريق الكورنيش بمنطقة "الركن" بحلوان، وحين وصولك تستطيع، أن تحصل على تذكرة الدخول ، بسعر 10 جنيهات للمصرى ، و للطلبة 5 جنيهات ، والطالب الاجنبي 20 جنيه ، الاجنبي 40 جنيه .

وعقب دخولك بوابة المتحف ستجد تحفة فنية فى انتظارك عازفة اله الهارب والتى صممها تشارلز كوردييه الفنان الفرنسي ، بالاضافة الى مدرجات حجرية على ضفة النيل ، تستطيع الجلوس عليها و الاستمتاع بهدوء الاجواء و الصيد .

وتستطيع خلال الجولة بالمتحف ، التريض بالحديقة التى تزينها برجولة خشبية ، بالاضافة الى شجر المانجو النادر زراعتة ، عبارة عن 33 شجرة ستستمع برؤيتها ، و رائحتها الزكية والذى جاء من البانيا للقصور الملكية فقط .

وستجد خلال تريضك داخل اروقة المتحف ، حجرة شبيه لـ مقبرة توت عنخ أمون ، بالإضافة الى 5 شرفات مطلة على النيل ، واثاث و تحف ستعيدك للعصر الملكى .

وستستمتع بلوحة الموناليزا المصرية ، كما يمكنك الاستمتاع برؤية خاصة من الرووف ، لمشاهدة نهر النيل ، وبذلك نكون لخصنا سريعا ، جولة سياحية بالمتحف .
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة
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