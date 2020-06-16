أشهر مساجد الإسكندرية.. جولة تاريخية بـ جامع انجا هانم حرم والى مصر

انجا هانم مسجد شهيرا قابع بين تاريخ الآثار الإسلامية، يقع داخل محرم بك بالإسكندرية، ويعد منبرا مستنيرا للعبادة وأداء الصلاة، أنشئ عام 1858 ميلاديا.





نصطحبك فى جولة معرفية، بتاريخ مسجد انجا هانم زوجة والى مصر محمد سعيد باشا، لتخوض مغامرة ثرية، بالمعرفة والثقافة والفنون التاريخية والأثرية فى ذلك الوقت.





حين تطأ قدماك شارع ترعة المحمودية، بحى محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، تجد مسجد انجا هانم، شاهقا يأخذ شكلا هندسيا على هيئة مربع، مئذنة عالية تطلق أذان الصلوات الخمسة، صممت على الطراز الإسلامي، الذى يميز عصر الخديوية.





باب خشبي عتيق صمم ليواجه شقاء الزمن والعصور، سيقابلك شامخا فى استقبالك لدخول مسجد انجا هانم، للاستمتاع بالصلاة فيه، أو التأمل فى عظمة التاريخ، وحرفية وفن التصميم وإبداع إنشاء المسجد.







