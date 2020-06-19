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أخبار العالم

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:43 ص
فيروس كورونا كان
فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي
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شيماء مصطفى
أعلنت إيطاليا، العثور على آثار لفيروس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019.

ووفقًا لدراسة أجراها المعهد العالي للصحى في إيطاليا، تم الكشف عن وجود المادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد في العينات التي تم جمعها من مياه الصرف الصحي في ميلانو وتورينو في ديسمبر الماضي.



وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا كان موجودا بالفعل في مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من محطات معالجة الصرف الصحي في شمال إيطاليا قبل الإبلاغ عن أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وقالت جوزيبينا لا روزا، من قسم جودة المياه والصحة في إدارة البيئة إن النتائج التي تم تأكيدها من خلال إجراء طريقتين مختلفتين في مختبرين مختلفين تشير إلى وجود آثار كورونا في العينات المأخوذة من مياده مصارف ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر 2019 وفي بولونيا في 29 يناير 2020.

وفي دراسة سابقة، ذكر المعهد العالي للصحة (ISS)، وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي بمدينتين روما وميلانو.
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