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أخبار العالم

بعد زيادة إصابات كورونا.. فرض الإغلاق على مدينة تشيناي بالهند

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:09 ص
شيماء مصطفى
أعاد المسؤولون في الهند، فرض الإغلاق على مدينة تشيناي الجنوبية وثلاث مقاطعات مجاورة، بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فالخدمات الأساسية مثل الصيدليات والسوبر ماركت سيسمح لها بالعمل في الإغلاق لمدة 12 يومًا، حتى 30 يونيو الجاري.

ولفتت الهيئة إلى أن المدينة لديها أكثر من 37000 من أصل 50.000 إصابة مؤكدة في ولاية تاميل نادو، مما يجعلها واحدة من أكبر  بؤر كورونا في الهند.

وتحتل الهند رابع أعلى دولة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بعد تسجيل 380 ألف حالة إصابة.

وسجلت اللطات الصحية في الهند، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13.586 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

في حين ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 12573 بزيادة 336 حالة وفاة جديدة.
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