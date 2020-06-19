6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

تلقى أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من العروض الشفهية من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت مصادر أن أندية بيراميدز والمقاولون العرب ومصر المقاصة والاسماعيلي وانبي على رأس المهتمين بالحصول على خدماته حال تقرر عدم استمراره مع الفريق الأحمر.





من جهته أكد الشيخ عدم مناقشة العروض التي وصلته انتظارا لمعرفة موقفه من إدارة الأهلي والمدير الفني رينيه فايلر.



