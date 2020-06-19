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رياضة

6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:01 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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عبدالحكيم أبو علم
تلقى أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من العروض الشفهية من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر أن أندية بيراميدز والمقاولون العرب ومصر المقاصة والاسماعيلي وانبي على رأس المهتمين بالحصول على خدماته حال تقرر عدم استمراره مع الفريق الأحمر.

من جهته أكد  الشيخ عدم مناقشة العروض التي وصلته انتظارا لمعرفة موقفه من إدارة الأهلي والمدير الفني رينيه فايلر.

وكان الجهاز الفني للأهلي قرر خوض التدريبات هذا الاسبوع تحت قيادة ديفيد سيزا على مجموعتين بفترتين متتاليتين، في الفترة الإعداد البدني الأولي من التأهيل إلى جانب تناوب العمال والإداريين على العمل أسبوعيا وذلك لتقليل الأعداد خلال المران الواحد.
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