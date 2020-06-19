6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

تلقى أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من العروض الشفهية من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت مصادر أن أندية بيراميدز والمقاولون العرب ومصر المقاصة والاسماعيلي وانبي على رأس المهتمين بالحصول على خدماته حال تقرر عدم استمراره مع الفريق الأحمر.
من جهته أكد الشيخ عدم مناقشة العروض التي وصلته انتظارا لمعرفة موقفه من إدارة الأهلي والمدير الفني رينيه فايلر.
وكان الجهاز الفني للأهلي قرر خوض التدريبات هذا الاسبوع تحت قيادة ديفيد سيزا على مجموعتين بفترتين متتاليتين، في الفترة الإعداد البدني الأولي من التأهيل إلى جانب تناوب العمال والإداريين على العمل أسبوعيا وذلك لتقليل الأعداد خلال المران الواحد.