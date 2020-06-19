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حوادث

فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:03 م
الطفل أدهم
الطفل أدهم
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محمد مرسي
نجح ضباط مباحث قسم شرطة الحسينية بقيادة المقدم محمود كمال والرائد أحمد حسن فى إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه فى أقل من 24 ساعة.

البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة بتغيب الطفل ادهم السيد محمد حمزة من عزبة مناجاة أبو وحش بذات المركز .

على الفور وجه مدير الامن بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الحسينية بالتحرى عن الواقعة وتكثيف جهود البحث ومراجعة الكاميرات بالمنطقة وأشارت التحريات إلى مكان الطفل، وتم اعادتة الى أهلة.

وبالفرح والزغاريد استقبلت عزبة مناجاة أبو وحش بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية الطفل المتغيب ، موجهين شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى اعادة طفلهم الى احضنهم من جديد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور
فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور
فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور
فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور
فى أقل من 24 ساعة .. مباحث الحسينية تعيد طفلا متغيبا لأهليته.. صور
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