طب الأزهر ترسل الفوج الرابع من الأطباء إلى مستشفى العزل بأبوتيج

أرسلت كلية طب الأزهر بأسيوط، الفوج الرابع من أطباء الكلية بقسم الباطنة العامة وقسم أمراض الحهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية وقسم التخدير والعناية المركزة وقسم الأمراض الصدرية، إلى مستشفى العزل بأبوتيج لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وضم الفريق كلًا من :



الدكتور وحيد محمد علي مدرس التخدير والعناية المركزة.

الطبيب محمد عبد الهادي احمد طبيب بقسم التخدير والعناية المركزة.

الطبيب مصطفى أحمد هريدى طبيب بقسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية.

الطبيب خالد أحمد عليوة طبيب بقسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المُعدية.

الطبيب محمد صلاح مبروك طبيب بقسم الباطنة العامة.

الطبيب محمد رشاد محمد سالم طبيب بقسم الأمراض الصدرية.





وتمنت إدارة كلية طب الأزهر بأسيوط وعلي رأسها عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع الأطباء والإداريين والعاملين بكلية الطب والمستشفى الجامعي للفريق الطبي التوفيق والسداد وان يرجعوا سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ومحفوظين من كل شر وسوء.





يأتي هذا بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف على المستشفيات الجامعية والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط