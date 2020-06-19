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ديني

وزير الأوقاف: الإنسان سيسأل عن صحته يوم القيامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:29 م
وزير الأوقاف: الإنسان
وزير الأوقاف: الإنسان سيسأل عن صحته يوم القيامة
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصحة من أعظم نعم الله على عباده، مستدلا على ذلك بحديث النبى، صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "حديث الروح"، والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن كل عضو فى الإنسان نعمة سيسأل عنها يوم القيامة، مؤكدً أن الصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يعلم قدرها إلا من فقدها.


وأوضح وزير الأوقاف، أن الصحة شئ عظيم علينا المحافظة عليها، والمحافظة تكون من خلال الأخذ بأسباب العلم، والأخذ بكل أسباب الوقاية فالوقاية خير من العلاج.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة 5 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 26 / 6 / 2020م .

وأكدت الوزارة في بيان الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

كما واصلت اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

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