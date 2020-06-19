محمد السبكي يستعيد ذكرياته مع فيلم "امرأة هزت عرش مصر"

استدعى المنتج السينمائي محمد السبكى، ذكريات تصوير فيلم "امراه هزت عرش مصر"، عبر مشاركة جمهوره على حسابه الشخصي بتطبيق "انستجرام" بصورة تجمعه بالنجمة نادية الجندى.





وظهر محمد السبكى فى صورة قديمة بصحبه نادية الجندى وعلق قائلًا: "مع ناديه الجندي اثناء تصوير فيلم امراه هزت عرش مصر 🌆🧶اقصد امراه هزت عرش السبكي من احلا افلامي 🏏🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥋".





فيلم "امرأة هزت عرش مصر" انتاج محمد السبكي عام 1995، بطولة نادية الجندي، ، للمخرج نادر جلال، قصة رشاد كامل، وسيناريو بشير الديك، وتدور أحداثه حول فترة من تاريخ مصر، ووقوع الملك فاروق في غرام امرأة تدعى نهى رشدي.





يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض فى شهر رمضان، مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشاركت في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.