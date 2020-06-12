بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

حرصت الفنانة نادية الجندى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بمجموعة من الصور في احدث ظهور لها.
تألقت نادية الجندى فى الصور بإطلالة عصرية، وارتدت قميص مقلم جمع بين اللون الأصفر واللون الأبيض واتسم التصميم بأنه ممزق من ناحية الذراع، ونسقت معه بنطلون جينز مرصع بحبات اللؤلؤ.
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وأكملت نادية الجندى إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها و تزينت بمجموعة من الأكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها الشبابية.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادية الجندى على خصلات شعرها الاشقر الانسيابى المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الفوشيا.