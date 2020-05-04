بجاكيت كاجوال مميز.. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد





وظهرت بها نادية الجندى ، بجاكيت كاجوال أنيق باللون الأسود والأبيض، ومطعم برسومات مميزة تبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها.





واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية، عبارة عن قرط ناعم حول الرقبة.