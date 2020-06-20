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فن

أحمد مكي يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 12:26 ص
احمد مكى
احمد مكى
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محمد بدران

وجه الفنان أحمد مكي، رسالة لجمهوره بعد التهاني التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم 19 يونيو.

نشر "احمد مكي"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مشهدًا له من فيلم "طير إنت"، وعلق قائلًا: "شكرًا لكل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي وبعتولي، الله يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، كل سنة وانتم طيبين".

يحل اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، عيد ميلاد الفنان أحمد مكي، الـ 42، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.

كانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

وينتظر أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، التي كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو.


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