خالد عكاشة: إحالة مصر ملف سد النهضة لمجلس الأمن يكشف أثيوبيا أمام العالم.. فيديو

قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، إن بيان الخارجية المصرية بشأن التعنت الأثيوبي في ملف سد النهضة ، في غاية الأهمية ويضع العالم كله والرأي العام العالمي في صورة واضحة ومفصلة وعن إرادة مصر للوصول لاتفاق، متابعا أنه مصر تحافظ على حقوقها الوجودية بالفعل.





وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن مصر تتحدث عن حق ولا تبالغ وتم بذل جهود كبيرة في ملف سد النهضة من جانب مصر، مؤكدا أن أديس أبابا تمضي قدما لمليء السد بشكل منفرد مخالفة واضحة.





وتابع الخبير الأمني، أن مصر لن تترك حقها في مياه نهر النيل وتأخذ اليوم خطوط في السيناريوهات العديدة والجاهزة في هذا الملف ولدينا أكثر من اختيار، مستدركا أن مصر تسير وتحترم القوانين ولا تترك حقها.





وأكد عكاشة، أن توجه مصر لمجلس الأم يعد وسيلة ضغط قانونية على الجانب الأثيوبي، مشيرا إلى أن مصر لن تترك أزمة سد النهضة دون حل.



