وزير الاتصالات يعلن إطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل المشروع التجريبي ببورسعيد، موضحا أن المنصة الرقمية بورسعيد تضم 150 خدمة مرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وخدمات بطاقات التموين مثل تجديد وإصدار بدل فاقد وتألق وإصدار بطاقات وإضافة مواليد جديدة، خدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات.





وأكد وزير الإتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، أنه سيتم تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة على مستوى الجمهورية في النصف الثاني من عام 2020 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.





ونوه إلى أن المواطن الذي يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية يمكنه الدخول على المنصات الرقمية أو تطبيقات المحمول وسيحل على الخدمة.





ونوه وزير الاتصالات إلى أن المواطن الذي لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا عليه أن يتوجه إلى مكاتب البريد والموظف سيساعده على الحصول على الخدمة ويمكن أيضًا من من خلال مراكز اتصال مخصصة للمواطن إذا لم يرغب في الذهاب للبريد، ويمكن أيضًا بواسطة المكالمات عبر الهاتف.





وأشار طلعت إلى هذه الحزم تتمثل في خدمات المرور، ومعرفة موعد تجديد الرخصة والمخالفات والتسديد على المنصة، وأيضًا خدمات التموين من خلال استخراج بطاقة أو حذف أو إضافة عضو، وخدمات التوثيق مثل استخراج التوكيلات وحزمة تحريك الدعوى المدنية وحزمة أخرى للمستثمرين.