AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات يعلن إطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد

السبت 20/يونيو/2020 - 04:09 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل المشروع التجريبي ببورسعيد، موضحا أن المنصة الرقمية بورسعيد تضم 150 خدمة مرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وخدمات بطاقات التموين مثل تجديد وإصدار بدل فاقد وتألق وإصدار بطاقات وإضافة مواليد جديدة، خدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات.

وأكد وزير الإتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، أنه سيتم تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة على مستوى الجمهورية في النصف الثاني من عام 2020 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.

ونوه إلى أن المواطن الذي يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية يمكنه الدخول على المنصات الرقمية أو تطبيقات المحمول وسيحل على الخدمة.

 ونوه وزير الاتصالات إلى  أن المواطن الذي لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا عليه أن يتوجه إلى مكاتب البريد والموظف سيساعده على الحصول على الخدمة ويمكن أيضًا من  من خلال مراكز  اتصال مخصصة للمواطن إذا لم يرغب في الذهاب للبريد، ويمكن أيضًا بواسطة المكالمات عبر الهاتف.

وأشار طلعت  إلى هذه الحزم تتمثل في خدمات المرور، ومعرفة موعد تجديد الرخصة والمخالفات والتسديد على المنصة، وأيضًا خدمات التموين من خلال استخراج بطاقة أو حذف أو إضافة عضو، وخدمات التوثيق مثل استخراج التوكيلات وحزمة تحريك الدعوى المدنية  وحزمة أخرى للمستثمرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعاونت وزارة الاتصالات مع جميع وزارات الدولة لتحقيق التحول الرقمي؟

الإتصالات : تقديم خدمات التموين إلكترونيا خلال الفترة المقبلة

وزير الاتصالات: التحول الرقمي يتضمن التحول لمنظومة اللانقدية والشمول المالي لأغراض مكافحة الفساد

بدءا من يوليو.. وزير الإتصالات: طفرة في الخدمات الحكومية

ترشيحاتنا

الثوم والبنجر .. 6 أطعمة لمرضى الضغط المرتفع

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

متضحكوش علينا.. أحمد مرتضى: الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز .. فيديو

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور