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منوعات

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

السبت 20/يونيو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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مريم صليب
خرج أحد المسنين البالغ من العمر 73 عاما مع كلابه الأربعة في الشارع، ولكنه صدم بعد تعرضه للموقف الأكثر رعبا في الحياة، كما وصفه.
 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الرجل السبعيني خرج في الصباح ليتنزه مع حيواناته، ولكن فوجئ بسقوط ثعبان طوله 3 أمتار فوق رأسه، وكأن السماء تمطر ثعابين، على حد وصفه.
 

وأوضح العجوز أنه وقع على الأرض من صدمته بسبب تعرضه لذلك الموقف، إلا أنه عثر على ثعابين أخرى تسير بالقرب من كلابه، وكان عددهم اثنين غير الأول الذي سقط فوق رأسه.


وتبين للرجل السبعيني أن تلك الثعابين سقطت من إحدى الأشجار بعد أن كانت تحاول سرقة بيض من عش الغربان الموجود أعلى الشجرة، ولكن قام الغراب بطردهم. 


حاول الرجل الابتعاد بقدر الإمكان عن المكان واتصل بالشرطة على الفور لإنقاذ السكان المقيمين في ذلك الحيز القريب من الأشجار التي كانت تختبئ بها الثعابين. 

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور
السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور
السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور
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