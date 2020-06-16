شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد

اضطرت العديد من المحلات في الشهور الماضية لإغلاق أبوابها أمام المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا و الالتزام بقرارات الحكومة والبقاء في المنازل .

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، تعرض المواطنون لصدمة بشعة بعد عثورهم على ثعبان طوله 3 أمتار يختبئ في متجر و لونه يشبه الوان حوائط المكان .





ذعر و خوف و رعب انتاب المواطنين بعد رؤية الثعبان في المكان ، و اضطر أصحاب المتجر لإغلاقه؛ بعد رؤيتهم للثعبان الذي يشكل خطورة على حياتهم .





وابلغ أصحاب المتجر الشرطة، وحضروا إلى موقع الحدث سريعا ، وأكدوا أن طبيبا بيطريا يوضح وجود ثعبان كبير و2 آخرين صغارا في المكان .





جدير بالذكر أن الطبيب البيطري أكد أنهم مسحوا المكان بالكامل؛ للتأكد من عدم وجود اي ثعابين اخرى، وأضاف "ذلك النوع من الثعابين شديد السُّمية".