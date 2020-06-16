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منوعات

شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اضطرت العديد من المحلات في الشهور الماضية لإغلاق أبوابها أمام المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا و الالتزام بقرارات الحكومة والبقاء في المنازل . 
وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، تعرض المواطنون لصدمة بشعة بعد عثورهم على ثعبان طوله 3 أمتار يختبئ في متجر و لونه يشبه الوان حوائط المكان . 

ذعر و خوف و رعب انتاب المواطنين بعد رؤية الثعبان في المكان ، و اضطر أصحاب المتجر لإغلاقه؛ بعد رؤيتهم للثعبان الذي يشكل خطورة على حياتهم . 

وابلغ أصحاب المتجر الشرطة، وحضروا إلى موقع الحدث سريعا ، وأكدوا أن طبيبا بيطريا يوضح وجود ثعبان كبير و2 آخرين صغارا في المكان . 

جدير بالذكر أن الطبيب البيطري أكد أنهم مسحوا المكان بالكامل؛ للتأكد من عدم وجود اي ثعابين اخرى، وأضاف "ذلك النوع من الثعابين شديد السُّمية". 
شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد
شديدة السُّمِّية.. رعب في متجر ملابس بريطاني بعد العثور على 3 ثعابين.. شاهد
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